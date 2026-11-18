Росжелдор: движение поездов по Крымскому мосту полностью восстановлено Фото: Виталий ТИМКИВ.

Крымский мост дважды подвергся ударам со стороны ВСУ. Движение на объекте временно приостанавливали. К 19:40 17 ноября курсирование поездов восстановили. Они вернулись к прежнему расписанию. Об этом оповестили в пресс-службе Федерального агентства железнодорожного транспорта в "Макс".

В Росжелдоре отметили, что поезда "Таврия" прибыли на станцию Керчь. Ранее они следовали с сильными задержками в расписании на фоне ночной атаки. Через мост уже прошли поезда сообщением "Петербург-Керчь", "Москва-Керчь" и несколько пригородных.

"По расписанию планируется сегодня движение поездов: пригородных №6809 Керчь-Анапа и обратного №6812; №007 Керчь– Санкт-Петербург, №91 Керчь–Москва; №27 Керчь–Москва", - сообщили в Росжелдоре.

Кроме того, автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи курсируют по расписанию. Сообщение удалось оперативно возобновить.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после ЧП на Крымском мосту провел заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий. С докладами выступили региональные чиновники и представители логистических компаний.

"В рамках заседания определили необходимые меры для оценки ущерба и начала строительных работ для восстановления моста. Также обсудили вопросы доставки грузов на Крымский полуостров альтернативными маршрутами", - известил Марат Хуснуллин.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на террористическую атаку ВСУ на мост. Пресс-секретарь президента отметил, что конструкция будет восстановлена в полном объеме. Крымский мост будет "лучше прежнего", выразил уверенность Дмитрий Песков. Он уведомил, что правительством разрабатывается план по восстановлению Крымского моста совместно с Минтрансом и региональными властями.

По данным советника главы Крыма Олега Крючкова, логистические цепочки поставок продовольствия, топлива и товаров на полуостров сохранены. Удары не сказались на жизненно важных элементах. Мост почти не применяли для доставки товаров и ГСМ в Крым. Олег Крючков также сообщил, что основной трафик через объект составляли автомобили и автобусы.