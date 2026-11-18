Путин: РФ стала мировым рекордсменом по числу введенных против нее санкций. Фото: Zhai Jianlan/Global Look Press

Российская Федерация стала мировым рекордсменом по числу введенных против нее карательных мер. Об этом, выступая на саммите АТЭС, заявил российский лидер Владимир Путин.

Тем не менее, президент страны подчеркнул, что Россия достойно прошла все эти испытания.

Ранее напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Шэньчжэнь для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту Баоань.

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев добавил ранее, что страны-члены АТЭС запрашивают встречи на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным на полях предстоящего саммита в Китае.

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