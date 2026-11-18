Президент Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин. Фото: Vyacheslav Prokofyev/Russian Gov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина начались в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.

Лидеры проводят двустороннюю встречу за день до исторического трёхстороннего саммита с участием президента США Дональда Трампа, который запланирован на 19 ноября. Главной темой встречи лидеров трёх стран станет мир на Украине.

Нынешняя встреча Путина и Си Цзиньпина стала уже четвёртой личной встречей глав государств только в текущем году. Стороны, как ожидается, обсудят сотрудничество в энергетике, финансовой сфере, технологиях и искусственном интеллекте.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предстоящую встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина, назвал её знаковой. По его оценке, сам факт такого саммита способен стать весомым сигналом для всего человечества о важности диалога для решения глобальных проблем.