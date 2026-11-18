Мэр Нарвы Тоотс раскритиковал возможное закрытие границы с Россией. Фото: Sobolev Artyom/Global Look Press

Мэр эстонского города Нарвы Яан Тоотс раскритиковал инициативу властей республики закрыть границы между Эстонией и Россией. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

По словам Тоотса, если уж правительство Эстонии так заботится о госбезопасности и ограничении нелегальной миграции, то закрыть надо границу и с Латвией тоже. Поскольку именно там фиксируется большая часть нарушений.

Вместе с тем, Эстония проявит гуманитарную некорректность, закрыв границу с Россией. Потому что гражданам России нужно посещать Эстонию, чтобы видеться с родными и посещать семейные мероприятия.

Напомним, 15 ноября глава МВД Эстонии Игорь Таро заявил о вынесении вопроса о закрытии границы на рассмотрение правительства, допустив как временный, так и постоянный характер ограничений.

На фоне этих новостей в ФТС заявили, что пропускная способность эстонских пунктов пропуска на границе с Россией продолжает снижаться, однако значительного роста очередей за последние две недели не зафиксировано.