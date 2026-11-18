IO: спецназ ВМС Италии тайно готовит украинских боевых пловцов в Специи. Фото: Andrei Kamenev/Global Look Press

Бойцы подразделения спецназа Военно-морских сил Италии (Comsubin) уже несколько недель тайно готовят украинских боевых пловцов на базе Вариньяно в районе города Специя. Об этом со ссылкой на источники сообщает французский портал Intelligence Online.

Отмечается, что итальянцы учат бойцов отряда спецназа «Омега» Нацгвардии Украины и 73-го морского центра специальных операций ССО ВСУ. Ни Киев, ни Рим открыто, официально не объявляли о программе по подготовке украинских подводных диверсантов в Италии.

Боевики Зеленского учатся пользоваться дыхательными аппаратами замкнутого цикла, проводят глубоководные погружения для скрытного проникновения на территорию противника. Кроме того, один из учебных модулей посвящен проведению диверсионных операций в акватории портов.

Накануне в правительстве Франции официально подтвердили нахождение собственных военных на территории Украины. Однако опровергли их прямое участие в боевых действиях.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москве давно известно о нахождении иностранных военных на территории Украины. И российское правительство передавало свою озабоченность соответствующим странам.