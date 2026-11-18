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Вооруженные силы Российской Федерации поразили объекты инфраструктуры порта Измаил, используемые для разгрузки военных грузов. Об этом сообщили в Минобороны России.
Также в оборонном ведомстве добавили, российская армия поразила сухогруз, доставлявший в порт Южный грузы двойного назначения для ВСУ.
Накануне российская армия нанесла удары по мостам «Южный» и «Северный» в Киеве, которые применялись для перевозки военных грузов.
Кроме того, в результате проведенной операции были поражены предприятия украинского военно-промышленного комплекса, задействованные в производстве крылатых ракет и беспилотников большой и средней дальности.