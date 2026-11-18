ВС РФ поразили объекты инфраструктуры порта Измаил, где разгружали военные грузы Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Российской Федерации поразили объекты инфраструктуры порта Измаил, используемые для разгрузки военных грузов. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также в оборонном ведомстве добавили, российская армия поразила сухогруз, доставлявший в порт Южный грузы двойного назначения для ВСУ.

Накануне российская армия нанесла удары по мостам «Южный» и «Северный» в Киеве, которые применялись для перевозки военных грузов.

Кроме того, в результате проведенной операции были поражены предприятия украинского военно-промышленного комплекса, задействованные в производстве крылатых ракет и беспилотников большой и средней дальности.