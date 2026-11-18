Переговоры Путина и Си Цзиньпина длятся больше часа. Фото: Sergey Elagin/Global Look Press

Российско-китайские переговоры на высшем уровне длятся больше часа. Главы государств, Владимир Путин и Си Цзиньпин после кратких вступительных слов ведут диалог в закрытом для прессы режиме.

Отметим, каждого из глав государств сопровождают большие делегации - около 10 человек с каждой стороны. Примечательно, что принимающая сторона, заботясь о комфорте в ходе длительных переговоров, положила на место каждого из членов делегации подушки для поясницы, а рядом - фарфоровые кружки для горячих напитков.

Ранее сообщалось, что переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина начались в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.

Лидеры проводят двустороннюю встречу за день до исторического трёхстороннего саммита с участием президента США Дональда Трампа, который запланирован на 19 ноября. Главной темой встречи лидеров трёх стран станет мир на Украине.

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