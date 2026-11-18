Никитин: Россия может быстро восстановить Крымский мост. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Россия может восстановить Крымский мост в сжатые сроки. Все необходимые для этого компетенции и технологии для этого имеются. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер Андрей Никитин.

Политик отметил, что у российской транспортной системы высокий запас прочности. Вопрос восстановления моста находится на контроле правительства.

«Россия имеет все необходимые технологии и компетенции для восстановления Крымского моста в сжатые сроки», — добавил Никитин.

Ранее Федеральное агентство железнодорожного транспорта сообщило, что Крымский мост дважды подвергся ударам со стороны ВСУ. Движение на объекте временно приостанавливали. К 19:40 17 ноября курсирование поездов восстановили. Они вернулись к прежнему расписанию.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина отметил, что конструкция будет восстановлена в полном объеме. Крымский мост будет «лучше прежнего», выразил уверенность Дмитрий Песков.