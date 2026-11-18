Владимира Путина удивили в Шэньчжэне: в Китае заявили о грандиозном приеме у Си Цзиньпина Фото: REUTERS.

Китай оказал президенту России Владимиру Путину самый торжественный прием среди иностранных лидеров, прибывших на саммит АТЭС в Шэньчжэнь. Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

По данным издания, в аэропорту российского лидера лично встретил Цай Ци — член Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая, занимающий пятое место в высшем руководстве страны. Столь высокопоставленный чиновник не встречал ни одного другого иностранного лидера, прибывшего на саммит к этому моменту.

При этом газета отмечает, что нынешний прием оказался даже более торжественным, чем во время государственного визита Путина в Пекин в мае. Тогда российского президента в аэропорту встречал глава китайского МИД Ван И.

Кроме того, у трапа самолета выстроился почетный караул Народно-освободительной армии Китая. Для Путина расстелили красную ковровую дорожку, а танцоры с российскими и китайскими флагами и цветами приветствовали главу государства.

Ранее KP.RU писал, что президент РФ Владимир Путин выступил на деловом форуме АТЭС в китайском Шэньчжэне. Российский лидер заявил, что на долю стран Азиатско-Тихоокеанского региона приходится более 60% мирового ВВП и свыше половины мировой торговли товарами. Кроме того, Путин раскритиковал санкционную политику Запада и отметил, что Евросоюз не смог адаптироваться к отказу от российских энергоресурсов.

Между тем на 19 ноября запланированы двусторонние переговоры Путина с президентом США Дональдом Трампом, а затем трехсторонняя встреча с участием Си Цзиньпина. Российский и американский лидеры намерены обсудить урегулирование украинского конфликта. При этом точное время их беседы пока не согласовано. Трехсторонние переговоры должны начаться в 14:30 по местному времени в государственной резиденции председателя КНР «Цилинь Шаньчжуан».