Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев Фото: Иван МАКЕЕВ.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил, что спецпосланник США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер не войдут в состав делегации на трехсторонней встрече Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Шэньчжэне. Причиной он назвал занятость американских эмиссаров вопросами урегулирования конфликта на Украине.

Дмитриев пояснил, что оба американских политика должны были участвовать в делегации Вашингтона, однако в настоящее время проводят работу с европейскими партнерами.

Трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США запланирована на 19 ноября. Она станет первым в истории личным контактом глав трех государств. Встреча состоится в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Начало переговоров намечено на 14:30 по местному времени. Владимир Путин прибыл в Китай накануне. В среду глава государства уже провёл переговоры с Си Цзиньпином, в ходе которых стороны обсудили международную обстановку и двусторонние отношения.

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