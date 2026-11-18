Президент РФ Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российский лидер Владимир Путин отметил обоюдный рост популярности русского языка в КНР и китайского языка в России. Об этом глава государства заявил в ходе визита в Шэньчжэнь.

Президент выступал перед учащимися МГУ им. М. В. Ломоносова и Пекинского политеха.

По словам политика, такая динамика отражает расширение двустороннего сотрудничества и сближение народов двух стран. Сегодня китайский язык изучают более сотни тысяч российских школьников и студентов, та же самая картина наблюдается и в Китае.

«Не могу не отметить заметно возросший взаимный интерес в наших странах к изучению русского и, соответственно, китайского языков... Русский язык уже преподается более чем в 200 вузах и 125 школах Китайской Народной Республики», - отметил Путин.

Ранее KP.RU писал, что президент РФ прилетел в Китай поздно ночью 17 ноября. А уже утром 18 ноября начал проводить встречи в Шэньчжэне.

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