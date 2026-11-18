Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
Российский лидер Владимир Путин отметил обоюдный рост популярности русского языка в КНР и китайского языка в России. Об этом глава государства заявил в ходе визита в Шэньчжэнь.
Президент выступал перед учащимися МГУ им. М. В. Ломоносова и Пекинского политеха.
По словам политика, такая динамика отражает расширение двустороннего сотрудничества и сближение народов двух стран. Сегодня китайский язык изучают более сотни тысяч российских школьников и студентов, та же самая картина наблюдается и в Китае.
«Не могу не отметить заметно возросший взаимный интерес в наших странах к изучению русского и, соответственно, китайского языков... Русский язык уже преподается более чем в 200 вузах и 125 школах Китайской Народной Республики», - отметил Путин.
Ранее KP.RU писал, что президент РФ прилетел в Китай поздно ночью 17 ноября. А уже утром 18 ноября начал проводить встречи в Шэньчжэне.
Визит Владимира Путина в Китай. Главное
Когда встретятся Путин, Трамп и Си Цзиньпин