ERR: Лидеры сето требуют компенсаций от Эстонии за закрытые границы с РФ. Фото: Sobolev Artyom/Global Look Press

Лидеры малой народности сето, которая проживает главным образом на юго-востоке Эстонии, потребовали у правительства страны выплаты компенсаций, если будут закрыты границы с Россией. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

Авторы предложения заверяют, что закрытие пограничных переходов с Россией негативно скажется на экономическом положении народности и всего региона. Упадет покупательная способность населения и способность муниципалитета предоставлять необходимые услуги жителям. Не исключено и то, что жители будут просто уезжать из этих мест.

«Мы считаем, что если необходимо закрыть пограничные переходы из-за угроз безопасности, это решение должно незамедлительно сопровождаться разработкой и реализацией пакета компенсаций», — говорится в обращении.

Напомним, 15 ноября глава МВД Эстонии Игорь Таро заявил о вынесении вопроса о закрытии границы на рассмотрение правительства, допустив как временный, так и постоянный характер ограничений.

Мэр эстонского города Нарвы Яан Тоотс раскритиковал инициативу властей республики закрыть границы между Эстонией и Россией. По его словам, если уж правительство Эстонии так заботится о госбезопасности и ограничении нелегальной миграции, то закрыть надо границу и с Латвией тоже. Поскольку именно там фиксируется большая часть нарушений.