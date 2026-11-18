Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Работа над совместным заявлением по итогам трёхстороннего саммита с участием президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа продолжается и будет вестись до последнего момента. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя ход подготовки к встрече, которая должна состояться 19 ноября в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.

«Интенсивная работа продолжается и будет вестись до последнего момента», — сказал Песков.

Шэньчжэнь стал местом проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который проходит 18–19 ноября. Накануне в китайский год прибыл Владимир Путин. До начала трёхстороннего саммита глава государства уже провёл переговоры с председателем КНР. Во время беседы Си Цзиньпин подчеркнул потенциал сотрудничества Москвы и Пекина и высказался за его дальнейшее расширение.

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