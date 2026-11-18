Президент России Владимир Путин проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина об обстановке в зоне проведения специальной военной операции. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Да», - коротко ответил пресс-секретарь на вопрос прессы о том, обсуждалась ли тема Украины и ситуация в зоне СВО на переговорах.
Представитель Кремля отметил, что обмен оценками по актуальным вопросам конфликта на Украине носил конструктивный характер.
Как ранее писал KP.RU, 18 ноября у Владимира Путина начались рабочие встречи в КНР. В рамках поездки политик планирует провести ряд переговоров и поучаствовать в саммите АТЭС.
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