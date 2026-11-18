После переговоров с главой Китая Си Цзиньпином в местной госрезиденции, Владимир Путин поехал в… МГУ Фото: REUTERS.

Шэньчжэнь, куда отправился Владимир Путин на саммит АТЭС в Китае, называют машиной времени. Тут все, как у фантастов: роботы доставляют еду, дроны приносят посылки, на дорогах почти только электрические машины (некоторые может даже и беспилотные). Но Шэньчжэнь - еще и телепорт. Сейчас докажу.

Владимир Путин посетил МГУ в Китае

После переговоров с главой Китая Си Цзиньпином в местной госрезиденции, Владимир Путин поехал в… МГУ и добрался за полчаса. Да, Воробьевы горы отсюда больше, чем в семи тысячах километров, но тут нет никакой ошибки. Просто в Шэньчжэне тоже есть МГУ. Точнее МГУ-ППИ. Это совместный университет нашего МГУ имени Ломоносова и Пекинского политехнического института.

ЗАЧЕТ ПО КИТАЙСКОМУ СДАН!

Его видно издалека. Еще бы! Как не узнать до боли московскую высотку? Узнаваемая форма и шпиль со звездой видны издалека еще на подъезде. Говорят, когда о здании университета только задумывались, хотели возвести точную копию - прямо сталинскую высотку, но потом передумали и сделали чуть пониже - в знак уважения.

Владимир Путин приехал в китайский МГУ Фото: REUTERS.

И на самом въезде на территорию первый шок - на машине или на автобусе нельзя! Только электромобили или электроскутеры. Местным не привыкать - тут столько электромобилей, что бензиновая машина на дороге кажется белой вороной, а вот для нас, россиян, это пока в диковинку.

Кампус университета - это город в городе. Тут есть все - и жилье, как для студентов, так и для аспирантов и преподавателей, и стадионы (бассейн, кстати, олимпийский - 50 метров, такому любой спортивный центр позавидует), и банк, и магазины. Есть даже магазин с русскими товарами, правда цены в нем кусаются - 250 рублей за плитку «Алёнки» - ну это ту мач, как говорится.

Бросается в глаза много молодых людей с детьми, гуляющих по аллеям и возле пруда. Как объяснили местные - это могут быть преподаватели, аспиранты или даже студенты, которые уже успели тут завести семьи. Европейцев и китайцев тут на глаз примерно поровну (я специально пишу «европейцев», потому что учиться в МГУ-ППИ едут не только из России, но в целом многие русскоязычные студенты).

Визит Владимира Путина в университет, конечно вызвал большой ажиотаж. У студентов в первую очередь Фото: REUTERS.

Показывает кампус нам студент Платон Чернявский. Он приехал в Шэньчжэнь полтора года назад из Крыма. Сдал у себя на родине ЕГЭ, отправил документы, прошел университетский конкурс (в МГУ такие есть на всех факультетах) и поступил. Как он сам рассказал, за ЕГЭ и дополнительный экзамен у него было 335 баллов. Немало.

Учится Платон на русском языке, хотя, китайский конечно учит.

- Первые полгода в принципе тут учат только язык. А потом уже добавляются и другие предметы, - объясняет он.

Сам свой уровень китайского Платон называет нормальным - для общения хватает. Хотя приехал в Китай и кроме «нихао» (что-то вроде нашего «привет» или «здравствуйте») не знал. Я показываю Платону на плакат на китайском: «Что тут написано?» Внезапный тест парня не смутил. Перевел.

Фото: REUTERS.

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ПОЕХАЛ ЗА РОДИТЕЛЯМИ

А вот Даниэль, в отличие от Платона, приехал в Шэньчжэнь не по своей воле, хотя очень рад такому случаю - родители переехали сюда по работе, и он решил в Москве не оставаться.

Даниэль - тоже второкурсник, но он выбрал самый сложный и престижный факультет МГУ - ВМК (вычислительной математики и кибернетики). Платон - будущий экономист. А всего в этом университете 10 факультетов и 5 центров.

Что парни будут делать дальше - после университета - пока не знают. Ну им позволительно - второй курс всего, до окончания еще ой как далеко (это они так думают). Но у них уже точно есть один большой плюс: по выпуску они получат сразу два диплома - МГУ и МГУ-ППИ. Так что устроиться смогут хоть в России, хоть в Китае… да хоть где.

ЖДЕМ ПРИБАВЛЕНИЯ

- В Китае функционируют 45 вузов, созданных совместно с российскими учебными заведениями, - скажет чуть позже на сцене концертного зала университета Владимир Путин.

Но именно в Шэньчжэньский он приехал на юбилей - в этом году ВУЗ отметил свое десятилетие. Еще в 2017 году Владимир Владимирович вместе с Си Цзиньпином поздравляли тут студентов первого набора, а вот уже и 10 лет пролетело. Сегодня здесь уже 4500 студентов.

В Китае сейчас 45 вузов, созданных вместе с российскими. А будет 46 - президент объявил, что совсем недавно подписано соглашение об открытии российско-китайского минерально-сырьевого университета.

- С российской стороны в этом проекте будет участвовать Петербургский горный университет. Хочу вас заверить, Горный университет в Петербурге – один из лучших профильных вузов, университетов подобного рода в мире. Один из лучших в мире, без всякого преувеличения, - отметил Путин.

Значит, и российских студентов в Поднебесной станет еще больше.

Визит Владимира Путина в университет, конечно вызвал большой ажиотаж. У студентов в первую очередь. Причем, непонятно, каких больше - российских или китайских. Как бы то ни было, встречали российского лидера тепло и овациями. И он в ответ пожелал успехов - в учебе и работе, новых свершений и новых побед.

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