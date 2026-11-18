Daily Express назвала пугающим заявление МИД России о саммите G20 Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В Британии назвали пугающим предупреждение российского МИД о последствиях возможного ограничения прав РФ в G20. Об этом пишет Daily Express. Поводом стали заявления британского премьера Энди Бернэма о том, что он не намерен приглашать президента России Владимира Путина на мероприятие.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что страна, председательствующая в G20, не вправе самостоятельно решать, кто может участвовать в работе объединения. Там предупредили Лондон о серьезных последствиях в случае ущемления прав России.

Издание Daily Express расценило заявление Москвы как «пугающую угрозу» в адрес Великобритании. В следующем году страна будет председательствовать в G20.

Ранее KP.RU писал, что в Кремле пока не приняли решение об участии Владимира Путина в саммите G20 в Майами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что российский лидер открыт к встречам.

Также KP.RU писал, что отказ британского премьера Энди Бернэма приглашать Владимира Путина на саммит G20 может привести к бойкоту мероприятия другими участниками объединения. Журналист Брайан Макдональд предположил, что от поездки могут отказаться лидеры стран БРИКС, в том числе Китая и Индии.