Прокуратура выступила за прекращение дела сестер Хачатурян Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Прокуратура выступила с предложением прекратить уголовное дело в отношении сестер Хачатурян. Ведомство считает, что девушки действовали в состоянии необходимой самообороны. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.

На заседании рассматривали жалобу адвоката Марии Хачатурян на действия следователя, связанные с затягиванием расследования. Суд обязал следователя повторно рассмотреть ходатайство.

Прокурор заявил, что дело необходимо прекратить, а меру пресечения отменить. Кроме того, Генпрокуратура указала на отсутствие состава преступления в действиях Марии. Следователь, однако, настаивает, что вина Марии подтверждается собранными доказательствами, а оснований прекращать дело и отменять меру пресечения нет.

Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве отца Михаила, которого они зарезали в московской квартире 27 июля 2018 года. Сестры утверждали, что годами подвергались физическому и сексуальному насилию с его стороны и защищались от очередного нападения. Генпрокуратура настаивала на версии необходимой обороны, однако Следственный комитет отказался переквалифицировать обвинение, дело продолжили расследовать.

В 2025 году суд посмертно признал Михаила Хачатуряна виновным в преступлениях против дочерей, а в январе 2026 года расследование дела об убийстве возобновили.