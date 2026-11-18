Что сейчас с топливом в России: в ЦБ рассказали об изменении ситуации Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В России ситуация на топливном рынке пришла в норму. Об этом заявил советник председателя Центрального банка РФ Кирилл Тремасов на Уральском форуме недвижимости в Екатеринбурге.

Представитель регулятора отметил улучшение обстановки с обеспечением страны нефтепродуктами.

«Мы видим, что на топливном рынке ситуация стабилизировалась», — подчеркнул Тремасов.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил о готовности правительства принимать необходимые меры для поддержания стабильности топливного рынка. По его словам, профильные ведомства должны постоянно контролировать ситуацию и оперативно реагировать на любые изменения. При этом в стране уже удалось нарастить выпуск бензина и дизельного топлива, а нефтяные компании начали формировать дополнительные запасы.

Кроме того, Федеральная антимонопольная служба сообщила о заключении 146 соглашений по стабилизации цен на топливо в более чем 50 регионах России. С начала года ведомство также возбудило 76 дел и вынесло 109 предупреждений участникам рынка нефтепродуктов.