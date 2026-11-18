Посольство РФ: раненую при стрельбе в Кракове россиянку выписали Фото: REUTERS.

Россиянка, пострадавшая во время стрельбы в центре Кракова 7 ноября, выписана из больницы. При выписке медики оценивали ее состояние как удовлетворительное, сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Варшаве.

Напомним, в Кракове мужчина открыл огонь из движущегося автомобиля в центре города. В результате нападения погибли шесть человек, еще 16 получили ранения, в том числе сотрудники полиции.

Во время задержания 24-летний мужчина получил ранения и на вторые сутки скончался в госпитале. В доме стрелявшего позднее нашли тела трех его родственников.

Ранее KP.RU сообщал, что посольство России подтвердило ранение гражданки РФ во время стрельбы на Главной рыночной площади Кракова. Дипломаты поддерживали связь с ее родственниками и местными медицинскими учреждениями.