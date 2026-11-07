Россиянка пострадала при стрельбе с шестью погибшими в Кракове Фото: REUTERS.

Гражданка России получила ранение в результате стрельбы в центре польского Кракова. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства в Польше в телеграм-канале.

"По информации одного из учреждений здравоохранения Кракова, к сожалению, в результате стрельбы, произошедшей 7 ноября с. г. на Главной рыночной площади (Rynek G ówny) города, ранена гражданка Российской Федерации", - следует из заявления.

Дипломаты уточнили, что поддерживают связь с родственниками женщины. Посольство поддерживает также контакты с органами здравоохранения Кракова.

Ранее в центре Кракова неизвестный открыл огонь по людям. В результате погибли шесть человек. При нападении пострадали 15 человек. Среди них также оказалась гражданка Португалии.

Начальник польской полиции Марек Боронь сообщил, что среди погибших были три гражданки Польши и один гражданин Великобритании. Личности еще двух человек на тот момент не установили.

Как писал KP.RU, полиция обнаружила тела еще трех человек в доме подозреваемого. По данным премьера Польши Дональда Туска, речь идет о двух женщинах и мужчине.

KP.RU собрал все, что известно о стрельбе в Кракове 7 ноября, нападавшем, жертвах и пострадавших