Ушаков в шутку ответил, когда Путин примет решение об участие в саммите G20 Фото: REUTERS.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в шутку ответил, за сколько времени до начала саммита G20 в Майами российская сторона примет решение о посещения мероприятия президентом России Владимиром Путиным.

В беседе с журналистом Александром Юнашевым представитель Кремля сообщил, что на это решение потребуется 15 минут.

"За 15 минут. Лететь-то рядом. Через Турцию, через что-то еще там... Лететь-то приятно," - сказал Ушаков с улыбкой.

Накануне также Ушаков сообщил, что глава государства примет решение об участии в саммите G20 в Майами в том числе по итогам визита в Китай на саммит АТЭС. По его словам, подготовка ведется весьма активно, а акцент делается на экономике и сотрудничестве в этой сфере.

Ранее сайт KP.RU писал, что у президента России есть приглашение на саммит G20 в США, он может обсудить эту тему с американским коллегой Дональдом Трампом на мероприятии в Китае.