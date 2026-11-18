Участники делового саммита АТЭС выступили за создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Фото: REUTERS.

Участники делового саммита АТЭС выступили за создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, они призвали сократить нетарифные ограничения, затрудняющие торговлю продовольствием. Обе инициативы зафиксированы в итоговом документе встречи.

В Шэньчжэньской инициативе, опубликованной агентством Синьхуа, участники также призвали активнее обмениваться опытом в рамках региональных и двусторонних соглашений. Речь идет в том числе об изучении отраслевых экономических и торговых договоренностей.

Кроме того, авторы документа выступили за сближение и согласование торговых правил в регионе. По их мнению, нормативную базу будущей зоны свободной торговли необходимо адаптировать к современным бизнес-моделям и своевременно обновлять.

Ранее KP.RU сообщал, что 18 ноября президент России Владимир Путин выступил на Деловом саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. В своем выступлении глава государства затронул вопросы экономического сотрудничества и развития Азиатско-Тихоокеанского региона.