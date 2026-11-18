Ушаков высказался о двусторонних переговорах Путина и Си Цзиньпина в Шэньчжэне Фото: Иван МАКЕЕВ.

Никакой сверки часов перед встречей с Дональдом Трампом в ходе двусторонних переговоров главы РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не проводилось. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».

Представитель Кремля дал понять, что беседа российского и китайского лидеров носила самостоятельный характер. Стороны обсуждали собственную повестку двусторонних отношений. Путин и Си Цзиньпин не согласовывали позиции накануне возможного общения с главой Белого дома.

«Я бы не сказал также то, что не упоминалась предстоящая трехсторонняя встреча… Но никакой "сверки часов", никакого распределения ролей не было», - сказал политик.

Напомним, Владимир Путин сейчас находится в Шэньчжэне. В городе он принимает участие в саммите АТЭС.

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