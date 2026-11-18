ВС РФ поразили сухогруз, доставлявший военные грузы в порт Одесса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) в течение дня поразили сухогруз, доставлявший грузы военного назначения в порт Одесса. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что российские войска продолжают нанесение ударов с помощью БПЛА по морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

"Сегодня днем в результате удара поражено морское судно типа "сухогруз" на переходе морем, доставлявшее в порт "Одесса" грузы военного назначения", - сообщили в МО РФ.

Кроме того, армия России за минувшие сутки поразила места производства и хранения беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее российские войска поразили объекты инфраструктуры порта Измаил, используемые для разгрузки военных грузов. Также российская армия поразила сухогруз, доставлявший в порт Южный грузы двойного назначения для ВСУ.