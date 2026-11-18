Ушаков: решение об участии Путина в саммите G20 пока не принято Фото: REUTERS.

Решение об участии президента Российской Федерации Владимира Путина в саммите G20 в Майами вряд ли будет принято 18 или 19 ноября. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Пока говорить рано. Точно сегодня-завтра такое решение вряд ли будет», — сказал журналистам политик.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков в шутку назвал срок, за который Владимир Путин сможет определиться с поездкой на саммит G20 в Майами. По его словам, на принятие решения может хватить 15 минут, поскольку США «рядом».

Также Дмитрий Песков говорил об отсутствии окончательного решения по участию Путина в саммите G20. При этом он отметил, что американская администрация настаивает на присутствии российского лидера на встрече в Майами.