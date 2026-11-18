Любовь Успенская уверена, что её дочь Татьяна станет большой звездой эстрады

Любовь Успенская, народная артистка России, поделилась своими мыслями в интервью KP.RU. Она рассказала о своей профессиональной деятельности, планах на будущее и значимых событиях 2026 года. В ходе беседы она также высказалась о себе и своих отношениях с дочерью. Успенская выразила уверенность, что её дочь Татьяна непременно достигнет успеха в шоу-бизнесе, поскольку обладает выдающимися способностями.

"Для того чтобы стать успешным, нужно родиться талантливым. Я считаю талантливым не того человека, который решил, что он вдруг может петь, а того, кто сочиняет, знает, чувствует музыку, из которого она прет. Человека, который живет ею и из которого не надо делать музыканта. Таня - как раз такой вариант, как и я", - заявила Успенская.

Артистка утверждает, что у неё никогда не было наставников, и она самостоятельно достигла всех своих успехов в вокале. По её мнению, Татьяна также способна на это, просто ей чуть больше повезло с матерью.

"Я прошла очень долгий путь, чтобы добиться того, чего я добилась сегодня, а Тане будет проще, потому что у нее есть такая мама, которая может подсказать, поможет избежать ошибок. Поэтому я рассчитываю на то, что Таня будет большой звездой. Я уверена в этом", - уверена Успенская.

Ранее KP.RU сообщил, что Успенская рассказала о любимых песнях-романсах, которые они поют дуэтом с дочерью.