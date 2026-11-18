Средства ПВО за день сбили 51 украинский БПЛА над Кубанью и Азовским морем Фото: REUTERS.

Российские средства противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник самолетного типа над регионами страны и акваторией Азовского моря. Об этом 18 ноября, в среду, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным военного ведомства, дежурные расчеты российской армии работали с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

KP.RU также сообщал, что при налете украинских дронов на Северский район Кубани получили ранения четыре человека. Фрагменты БПЛА обнаружили по девяти адресам: обломки упали на улицы и во дворы частного сектора, повредив крыши и остекление нескольких домов.

Ранее KP.RU писал, что в течение дня 17 ноября российские силы ПВО сбили 51 украинский беспилотник над регионами страны. В список территорий, над которыми перехватили дроны, также вошли Краснодарский край и акватория Азовского моря.