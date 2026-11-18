JPost: встреча лидеров РФ, Китая и США может изменить глобальный баланс сил Фото: REUTERS.

Трехсторонние переговоры между президентами России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина являются «историческим саммитом», который может привести к изменению баланса сил в мире. Об этм сообщает издание The Jerusalem Post.

Как отмечается в материале, лидеры трех государств готовятся к исторической трехсторонней встрече» в Шэньчжэне, запланированной на 19 ноября, на которой будет определяться «глобальный баланс сил между ведущими мировыми державами». Считается, что это событие будет иметь последствия для будущего международного устройства.

Авторы подчеркивают, что Россия и Китай «выступают за построение многополярного мира», где американское влияние уравновешивается другими державами в мире.

Напомним, днем 18 ноября российский президент встретился на красной ковровой дорожке на саммите АТЭС с Си Цзиньпином и Трампом. Лидеры собрались вместе для фотографирования перед торжественным обедом.

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