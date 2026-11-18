На Украине покупатели сметают с полок магазинов подсолнечное масло Фото: Иван МАКЕЕВ.

Жители Украины начали массово скупать подсолнечное масло на фоне остановки нескольких предприятий-производителей. Об этом 18 ноября сообщило издание «Инсайдер».

В супермаркетах Днепропетровска покупатели выстраиваются в очереди на кассах с десятками литров масла. В одном из магазинов администрация ограничила продажу пятью литрами в одни руки. Во Львове супермаркеты также ввели лимиты — не более двух бутылок покупателю, пишет «Телеграф».

Причиной ажиотажа стали перебои с производством. Из-за повреждений остановили работу несколько компаний, в том числе крупнейший украинский производитель и экспортер подсолнечного масла Kernel, завод «Потоки» корпорации «Алеф» в Днепропетровске и предприятие «Королевский вкус» в Кировоградской области.

Ранее KP.RU сообщал, что на Украине крупнейшая торговая сеть АТБ ввела ограничения на покупку социально значимых продуктов. В список попали консервы, крупы, макароны, масло, сахар, соль и яйца.

Также KP.RU писал, что в киевских супермаркетах возник дефицит ряда продуктов, в том числе подсолнечного масла. В некоторых магазинах его не было совсем, а торговые сети ограничивали количество товаров, доступных одному покупателю.