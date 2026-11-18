Принц Гарри заявил о готовности пойти в армию ради войны с Россией Фото: REUTERS.

В Лондоне регулярно заявляют о якобы "российской угрозе". Принц Гарри отметил, что готов вернуться в армию, чтобы воевать с РФ. Так пишет газета The Telegraph со ссылкой на слова принца.

Он считает, что жителям Британии следует "нервничать", если угроза со стороны Москвы всё же существует.

"Если меня снова попросят записаться в армию, если возникнет такая необходимость, я на все сто процентов буду служить своей стране", - заявил принц Гарри.

В Британии также предложили восстановить постоянное военное присутствие в районе Шетландских островов. Эту инициативу правительство объясняет якобы существующей угрозой со стороны России. Никаких доказательств в Лондоне не приводят.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия не представляет угрозы для других стран и нацелена на развитие партнерских отношений.