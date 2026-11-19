Жителям Подмосковья не стоит ожидать установления снежного покрова до конца ноября. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ.

Жителям Подмосковья не стоит ожидать формирования устойчивого снежного покрова до конца ноября. Об этом информировала ведущий научный сотрудник Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

«Наши специалисты думают, что после 25 ноября может опять появиться снег, но он будет опять таять, устойчивого снежного покрова мы не ждем, настоящей зимы не будет», - сказала она ТАСС.

Напомним, снег начался в Москве утром в среду, 18 ноября, около 06:00. По словам Паршиной, он скоро растает.

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