Умерла художник по костюмама Наталья Иванова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Умерла Наталья Иванова, художник по костюмам, получившая Госпремию РФ за работу над фильмом «Утомлённые солнцем». Об этом информирует пресс-служба Союза кинематографистов РФ.

«Не стало художника по костюмам, лауреата Государственной премии России, члена Союза кинематографистов России Натальи Юрьевны Ивановой (1947 – 2026)», - сказано в релизе ведомства.

В Союзе кинематографистов отметили значительный вклад Ивановой в историю отечественного кино. Она работала над фильмами «Жестокий романс», «Сибирский цирюльник», «Катя-Катя», «Орда» и другими.

Также сообщалось, что модель и телеведущая Светлана Куницына скончалась в понедельник, 16 ноября, на 57-м году жизни.

Напомним, 6 ноября в возрасте 99 лет умер народный артист России Юрий Каюров. Он известен прежде всего, воплощением на экране образа вождя Октябрьской революции Владимира Ленина в ряде художественных фильмов.

Также сообщалось, что умер Алексей Дуров, народный артист России.