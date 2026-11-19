В традиционном новогоднем салате можно заменить селёдку другой рыбой. Фото: Иван ПРОХОРОВ.

В традиционном салате «Сельдь под шубой» можно использовать другую солёную рыбу при условии, что это будет отражено в названии блюда. Это прописано в документах Росстандарта, определяющих соответствующий ГОСТ.

«Допускается замена сельди на другую соленую рыбу - с обязательным отражением этого в наименовании блюда», - сказано в документе.

При этом основными ингредиентами селёдки под шубой названы сельдь, картофель, морковь, свекла и майонез. Лук, вареные яйца, яблоки и зелень считаются дополнительными компонентами, которые можно добавлять в салат по желанию. Кроме того, ГОСТ не запрещает добавлять в этот традиционный новогодний салат сельдерей, пастернак или репу.

В то же время Росстандарт дал совет, что традиционные новогодние салаты лучше подавать на стол холодными.

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