Трамп призвал Путина и Зеленского найти общий язык. Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп призвал российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского найти общий язык. Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин и Владимир Зеленский должны найти общий язык. Политик допустил, что при этом Путину и Зеленскому придётся преодолеть взаимную неприязнь.

«Слушайте, им нужно найти общий язык. Эти двое ненавидят друг друга, и им нужно поладить», - сказал американский лидер в интервью каналу Fox News.

Также Трамп похвастался, что США зарабатывают на продаже оружия Евросоюзу. Напомним, большая часть этих вооружений ЕС передаёт Киеву.

Кроме того, глава Белого дома коснулся темы производства ядерного оружия. Он назвал тему сокращения вооружений сложной и выразил надежду, что Москва, Вашингтон и Пекин договорятся об этом.

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