Замглавы Пентагона Колби покинул встречу до доклада главы МО Украины Фото: REUTERS.

Главный стратег Пентагона и заместитель военного министра Элбридж Колби на встрече в НАТО раскритиковал Украину. Он остался недоволен ударами ВСУ вглубь России. Замглавы Пентагона покинул мероприятие до запланированного секретного доклада министра обороны Украины Евгения Хмары. Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Отмечается, что встреча проходила 17 ноября в Брюсселе. Тогда стратег Пентагона демонстративно ушел с совещания. Он публично отчитал Киев. Собеседники издания назвали прошедшую встречу напряженной.

В статье говорится, что Элбридж Колби заявил присутствующим, что атаки ВСУ вглубь территории России не имеют большой военной ценности. Такое поведение вызвало у участников встречи обеспокоенность, что "администрация Трампа фактически встала на сторону России в противовес Украине", рассказали источники.

Республиканцы изъявили желание исключить ключевые меры поддержки Украины из проекта национального оборонного бюджета. Они считают, что финансирование этого вопроса должно быть урезано. Спикер Майкл Джонсон и председатель комитета по иностранным делам Брайан Маст активно добиваются исключения из Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону ряда положений, направленных на поддержку Киева. Пересмотру подлежат пункты о разведданных для Украины, санкции против РФ и свертывание программ расширения военной помощи. Указанные нюансы будут решены в первую неделю зимы.

Как пишет издание Politico, европейские наблюдатели опасаются перехода Вашингтона на сторону Моквы. Они считают, что при срыве переговоров по Украине президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заключит сделку с российским лидером Владимиром Путиным. Авторы статьи отмечают, что Белый дом может разорвать все контакты с Европой и перестать поддерживать Украину. Поэтому Европа не выходит из переговорного процесса по вопросам Киева, уточнили в издании. Также Брюссель недоволен, что на саммите АТЭС Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся с председателем КНР Си Цзиньпином, сказано в материале.