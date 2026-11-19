Путин: форум АТЭС призван объединять в условиях фрагментации мировой экономики Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне. Глава государства подчеркнул, что мир существует в условиях фрагментации экономики. Форум АТЭС должен задавать объединительный тон. Так Владимир Путин сказал в ходе выступления.

Политик указал на вклад Москвы в благополучие Азиатско-Тихоокеанского региона. По его оценке, Россия весомо помогает всему объединению.

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"Форум АТЭС должен задавать объединительный тон, выстраивать конструктивную повестку сотрудничества", - отметил Владимир Путин.

Пленарное заседание проводится в Центре международных обменов. Объект выбран главной площадкой саммита. Здесь проходят деловые контакты участников форума.

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