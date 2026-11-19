Фото: REUTERS.
Российская сторона активно участвует в жизни стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Москва взяла стратегический курс на партнерство с экономиками АТР. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании лидеров экономик форума АТЭС.
Он отметил, что Азиатско-Тихоокеанский регион превратился в главный центр глобальной экономики и инноваций. На его долю приходится более 60% мирового ВВП.
Владимир Путин также добавил, что Москва готова делиться с партнерами по АТР компетенциями в цифровой среде.
Участники делового саммита АТЭС выступили за создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Лидеры также призвали сократить нетарифные ограничения, затрудняющие торговлю продовольствием. Эти инициативы зафиксировали в итоговом документе встречи 18 ноября.
Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция