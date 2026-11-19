Путин: Россия взяла стратегический курс на партнерство с экономиками АТР Фото: REUTERS.

Российская сторона активно участвует в жизни стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Москва взяла стратегический курс на партнерство с экономиками АТР. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании лидеров экономик форума АТЭС.

Он отметил, что Азиатско-Тихоокеанский регион превратился в главный центр глобальной экономики и инноваций. На его долю приходится более 60% мирового ВВП.

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Владимир Путин также добавил, что Москва готова делиться с партнерами по АТР компетенциями в цифровой среде.

Участники делового саммита АТЭС выступили за создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Лидеры также призвали сократить нетарифные ограничения, затрудняющие торговлю продовольствием. Эти инициативы зафиксировали в итоговом документе встречи 18 ноября.

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