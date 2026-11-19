Трамп заявил, что с нетерпением ждет переговоров с Путиным и Си Цзиньпином Фото: REUTERS.

Хозяин Белого дома Дональд Трамп напомнил о запланированных на вечер 19-го ноября переговорах с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Трехсторонняя встреча состоится на полях саммита АТЭС в Китае. Дональд Трамп назвал предстоящую беседу исторической. Так он сказал во время выступления на заседании саммита АТЭС.

Президент США добавил, что находится в ожидании встречи. Он уже обменялся рукопожатиями с Владимиром Путиным. Стоит отметить, что будущие переговоры лидеров США и РФ станут первыми после Анкориджа.

"Я с нетерпением жду исторической трехсторонней встречи", - произнес с трибуны Дональд Трамп.

Президенты России и США на предстоящих переговорах обсудят прежде всего текущие международные вопросы, оповестил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что в числе тем присутствует украинский конфликт.

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция