Трамп похвастался неожиданным снижением инфляции в США. Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил о «неожиданном» снижении уровня инфляции в США. Этой темы американский лидер коснулся, выступая на открытии саммита АТЭС в Китае.

«За последние три месяца инфляция снизилась до уровня, который никто не ожидал», - сказал Трамп.

Политик не удержался от сравнения нынешней ситуации в американской экономике с той, которая наблюдалась при его предшественнике Джо Байдене. Трамп предположил, что реальный показатель инфляции при Байдене мог держаться на уровне 21 процента.

«Но у нас в последние три месяца она была меньше двух процентов», - сказал Трамп.

Саммит АТЭС проходит 18-19 ноября в Шэньчжэне (Китай).

Тем временем российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия входит в число ведущих экономик мира.

Напомним, в рамках АТЭС запланирована встреча президента РФ Владимира Путина, лидера КНР Си Цзиньпина и главы Белого дома Дональда Трампа. Переговоры начнутся в 9:30 по Москве. Сайт KP.RU ведёт трансляцию здесь.