Си Цзиньпин: сотрудничество в АТР устремится ввысь, подобно птице Пэн Фото: REUTERS.

Сотрудничество стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе усилится, благодаря совместной деятельности участников. Такую надежду выразил председатель КНР Си Цзиньпин. Он сравнил перспективы АТР с мифической птицей Пэн. Си Цзиньпин сказал об этом на выступлении в Шэньчжэне.

Важно уточнить, что город, где проводится текущий саммит АТЭС, называют в честь птицы Пэн. Она символизирует силу и высокие устремления.

"Надеюсь, что благодаря нашим совместным усилиям сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подобно птице Пэн, расправит крылья и взлетит ввысь", - отметил Си Цзиньпин.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что сегодняшний мир существует в условиях фрагментации экономики. Форум АТЭС должен задавать объединительный тон, призвал политик в ходе речи на пленарном заседании.

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