Бывший офицер СБУ объяснил наглое поведение Зеленского. Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский ощущает безнаказанность, так как понимает свою важность для тех, кто зарабатывает на конфликте, считает экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. Это приводит к тому, что Зеленский ведёт себя нагло, в частности, вступает в публичную конфронтацию с президентом США Дональдом Трампом.

«Масса игроков, которым Зеленский выгоден, которые зарабатывают на этой войне миллиарды, и десятки, и сотни миллиардов, ну куда им его менять. Поэтому будет всяческая поддержка», - сказал Прозоров РИА Новости.

Он добавил, что Зеленский имеет опыт в интригах, а потому позволяет себе подобное поведение.

Ранее Зеленский заявил, что Киев намеревается проверить, достаточно ли помощи предоставляют западные кураторы Украине.

Тем временем на Западе предупредили, что наглость Зеленского может довести до беды.

Как в США издеваются над нелепыми требованиями Зеленского, читайте здесь на KP.RU.