Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне заявил, что с нетерпением ждёт продуктивного разговора.

В начале беседы американский лидер выразил мнение, из этой встречи может получиться "много хорошего".

Началась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа

Сегодня в Шэньчжэне состоится трёхсторонняя встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Это буде первый в истории контакт лидеров России, Китая и США в трёхстороннем формате. Встреча пройдёт в Шэньчжэне ориентировочно в 14:30 по местному времени (09:30 мск). Как ожидается, главы государств обсудят широкий круг вопросов, а продолжительность разговора они определят сами.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предстоящую встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа, назвал её знаковой.

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция