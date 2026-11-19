Путин обменялся крепкими рукопожатиями с Рубио и Бессентом Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин поприветствовал присутствующих на его встрече с американским лидером Дональдом Трампом госсекретаря США Марко Рубио и главу Минфина США Скотта Бессента. Глава российского государства обменялся с представителями администрации США крепким рукопожатием.

Напомним, двусторонние переговоры президентов России и США проходят на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В начале встречи Дональд Трамп подчеркнул позитивный настрой на предстоящий диалог и сообщил, что с нетерпением ожидает продуктивного разговора. Кроме того, глава Белого дома заявил об отличных отношениях с Владимиром Путиным, назвал российского коллегу своим другом и отметил, что рад его видеть.

Началась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа

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