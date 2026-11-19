Минтранс: движение поездов по Крымскому мосту временно приостановлено. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

После атаки украинских беспилотников ночью 19 ноября движение поездов по Крымскому мосту временно приостановили. Об этом сообщили в Минтрансе России.

В ведомстве уточнили, что пострадавших в результате происшествия нет. Экспертами ведется оценка причиненного ущерба.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинские боевики вновь атаковали Крымский мост. На этом фоне движение по объекту временно перекрыли. Это уже третья атака на мост с начала недели.

Вице-премьер РФ Андрей Никитин уведомил, что Россия может восстановить Крымский мост в сжатые сроки. Все необходимые для этого компетенции имеются. Он отметил, что у российской транспортной системы высокий запас прочности.