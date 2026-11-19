Аксёнов сообщил о новой атаке ВСУ на Крымский мост Фото: Анна САДОВНИКОВА.

Украинские боевики вновь атаковали Крымский мост. На этом фоне движение по объекту временно перекрыли. Это уже третья атака на мост с начала недели. Об ударе ВСУ сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на канале в "Макс".

Он проинформировал, что спецслужбы уже прибыли на место ЧП. Специалисты проводят оценку причиненного мосту ущерба. Более подробная информация будет приведена позже, добавил глава Крыма.

"Прошу доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные сведения", - обратился Сергей Аксенов.

В последний раз ВСУ нанесли удар по мосту ночью 17 ноября. После атаки удалось оперативно восстановить железнодорожное сообщение. Автомобильное движение временно недоступно. По данным Следственного комитета, по факту ударов возбуждено уголовное дело о теракте. Для обеспечения транспортного сообщения с полуостровом задействованы альтернативные маршруты. Автобусное сообщение от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи курсирует по расписанию.

Вице-премьер РФ Андрей Никитин уведомил, что Россия может восстановить Крымский мост в сжатые сроки. Все необходимые для этого компетенции имеются. Он отметил, что у российской транспортной системы высокий запас прочности. Вопрос восстановления моста находится на контроле правительства, проинформировал Андрей Никитин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что строение обязательно будет восстановлено. Крымский мост будет "лучше прежнего", сказал представитель Кремля. План по восстановлению объекта уже разрабатывается.

За атаками на Крымский мост стоит не только Украина. Бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер считает, что в ударах принимали участие страны-члены НАТО. Он сообщил, что американские самолеты проводили разведку и помогали Киеву выбрать цель. В Соединенных Штатах не скрывают, что до сих пор снабжают украинцев разведданными. Западные политики используют Украину как прокси-инструмент для ослабления Москвы, считает Скотт Риттер. Они намерены разрушить Россию, заключил эксперт.