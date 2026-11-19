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Президент США Дональд Трамп что-то шепнул президенту России Владимиру Путину перед началом двусторонних переговоров на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). На эту деталь обратил внимание журналист информационной службы «Вести» Павел Зарубин.
Комментируя кадры начала встречи, репортер задался вопросом о содержании не попавшей в микрофоны реплики главы Белого дома, адресованной российскому лидеру. «Ну и теперь, конечно, главный вопрос для всех: что Трамп шепнул Путину», — написал Зарубин в мессенджере «Макс».
Напомним, двусторонние переговоры лидеров России и США проходят на полях форума АТЭС. В открытой части встречи Дональд Трамп подчеркнул позитивный настрой на предстоящий диалог и сообщил, что с нетерпением ожидает продуктивного разговора. Кроме того, американский лидер заявил об «отличных отношениях» с Владимиром Путиным, назвал российского коллегу своим другом и отметил, что рад его видеть.