Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Открытая для СМИ часть встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продлилась около одной минуты. После этого переговоры продолжились в закрытом режиме.

Двусторонняя встреча Путина и Трампа проходит в Шэньчжэне 19 ноября на полях саммита АТЭС — в тот же день, когда запланирован первый в истории трёхсторонний контакт лидеров России, Китая и США. Накануне российский президент уже провёл полноформатные двусторонние переговоры с Си Цзиньпином, а перед официальной церемонией фотографирования в первый день АТЭС все трое лидеров обменялись рукопожатием и приветственными фразами. Ожидается, что встреча глав трёх государства начнётся в четверг в 9:30 по мск.

Ранее, комментируя предстоящее событие, помощник президента РФ Юрий Ушаков, заявил, что Владимиру Путину, Трампу и Си Цзиньпину на полях саммита есть о чем поговорить.

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция