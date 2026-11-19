Минтранс: пострадавших после атаки дронов ВСУ на Крымский мост нет. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В результате уже третьей атаки дронов ВСУ на Крымский мост пострадавших нет. Об этом сообщили в Минтрансе России.

В ведомстве также добавили, что эксперты уже начали оценивать ущерб, принесенный мосту после налета. В настоящее время движение поездов по Крымскому мосту временно приостановлено.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинские боевики вновь атаковали Крымский мост. На этом фоне движение по объекту временно перекрыли. Это уже третья атака на мост с начала недели.

19 ноября ВСУ нанесли третий удар по Крымскому мосту. Сайт KP.RU рассказал об обстановке на конструкции.

В первый раз ВСУ нанесли удар по мосту ночью 17 ноября. После атаки удалось оперативно восстановить железнодорожное сообщение. Автомобильное движение временно недоступно. По данным Следственного комитета, по факту ударов возбуждено уголовное дело о теракте.