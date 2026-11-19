ВС РФ поразили две электроподстанции в Одесской области Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Российской Федерации поразили две электроподстанции в Одесской области. Эти энергообъекты осуществляли распределение электроэнергии для портов и логистических центров.

В оборонном ведомстве России добавили также, что российская армия ударила по подстанции ПС-330 в Сумах, которая распределяла электроэнергию для предприятий ВПК.

Накануне вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) в течение дня поразили сухогруз, доставлявший грузы военного назначения в порт Одесса.

В военном ведомстве отметили, что российские войска продолжают нанесение ударов с помощью БПЛА по морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

Кроме того, армия России за минувшие сутки поразила места производства и хранения беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).