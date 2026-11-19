Путин: РФ продвигает идею создания Большого евразийского партнёрства. Фото: REUTERS.

Россия выступает с инициативой создания Большого евразийского партнёрства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

«Наша страна активно продвигает флагманскую инициативу о создании Большого евразийского партнерства, призванного обеспечить на континенте бесшовное экономическое пространство», - сказал российский лидер.

Выступление Владимира Путина на АТЭС 19 ноября

Саммит АТЭС начался в Китае. Пленарное заседание – ключевое мероприятие форума, который проходит 18-19 ноября в Шэньчжэне.

Путин также указал, что Россия взяла стратегический курс на партнерство с экономиками АТР.

Также российский лидер заявил о фрагментации мировой экономики и назвал форум АТЭС объединяющим страны.

Напомним, в рамках АТЭС запланирована встреча президента РФ Владимира Путина, лидера КНР Си Цзиньпина и главы Белого дома Дональда Трампа. Переговоры начнутся в 9:30 по Москве. Сайт KP.RU ведёт трансляцию здесь.